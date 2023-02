Homem é preso após ser flagrado escalando telhado de residência

A Gerência do Centro de Controle de Operações da Guarda Civil Metropolitana (GCM) prendeu um homem na manhã desta quinta-feira (16) após ele escalar, enquanto estava alterado, o telhado de uma residência.

Segundo informações da GCM, o homem teria escalado, por volta das 5h30, o telhado de uma residência, que por coincidência, pertencia a mãe de um Guarda Civil Metropolitano que estava em serviço no momento do incidente.

Ao notar a presença da Guarnição, o suspeito desceu rapidamente do telhado e foi contido pela GCM, que aguardou a chegada uma viatura da Polícia Militar, que prestou apoio para conduzir o indivíduo até o Centro Especializado de Polícia Integrada.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também