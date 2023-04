Homem é preso após ser flagrado estuprado a própria sogra dentro de casa

Um homem, de 34 anos, foi preso no domingo após ser flagrado estuprando a própria sogra dentro de casa em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. A filha da vítima viu a cena ao voltar de um bar, durante a noite de domingo (2).

Conforme o site A Gazeta, a mulher, de 28 anos, contou a Polícia Militar que estava em bar com o marido, a mãe e o padrasto bebendo quando em determinado momento a vítima passou mal e desmaiou.

Todo preocupado, o genro se prontificou a chamar um carro de aplicativo e levar a sogra para casa. Porém, ao chegar na residência deu início ao estupro. A vítima chegou a gritar por socorro, fazendo com que a Polícia Militar fosse acionada pelos vizinhos.

Ainda gritando por socorro, ela foi encontrada pela filha tentando fugir do autor, que estava nu próximo a sogra. Quando perguntada, a vítima contou a polícia que foi asfixiada com um travesseiro e agredida a socos para não resistir ao estupro.

Com sangramento na boca e no braço, ela precisou ser levada para o hospital, onde recebeu atendimento médico.

Após ser flagrado, o autor ainda tentou fugir, mas foi encontrado escondido embaixo de uma caixa d’água. As buscas da Polícia Militar tiveram ainda o auxílio da mulher do homem.

Ele foi preso e encaminhado a delegacia local, onde o caso foi registrado como estupro de vulnerável.

