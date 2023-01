Homem tenta invadir casa da enteada e ameaça esposa de morte

Sarah Chaves, com informações do Pantaneiro

Após tentar invadir a casa da enteada e ameaçar a esposa de morte um homem de 38 anos foi preso na noite de ontem (20), na Vila Angélica, em Jardim.

De acordo com a polícia, a jovem, de 25 anos, acionou as autoridades após o padrasto tentar invadir a casa. Ele foi até o local em busca da esposa. Ele começou a chutar a porta e fazer ameaças, e só parou quando as mulheres disseram que haviam chamado a polícia.

Durante buscas, a Polícia Militar encontrou o suspeito e ele foi levado para a Delegacia de Jardim.

