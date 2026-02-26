Menu
Menu Busca quinta, 26 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Governo Dengue - Fev26
Polícia

Homem é preso com arma que venderia por R$ 4 mil no Jardim Carioca

Ele foi pego por uma equipe do Batalhão de Choque, que estava fazendo rondas na região

26 fevereiro 2026 - 18h24Brenda Assis
Imagem IlustrativaImagem Ilustrativa   (Foto: Reprodução)

Um homem de 35 anos foi preso em flagrante na madrugada desta quinta-feira (26), suspeito de porte ilegal e posse irregular de arma de fogo, no bairro Jardim Carioca, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, as equipes do Batalhão de Choque estavam fazendo rondas pela Rua Raul Seixas quando avistaram o suspeito. Ao notar a aproximação da equipe, ele jogou um objeto no chão. Diante da atitude, foi realizada a abordagem.

Durante a busca, os policiais constataram que o objeto era uma pistola calibre 6,35 mm. Questionado, o homem afirmou que pretendia vender a arma por R$ 4 mil.

Ainda conforme o registro policial, o suspeito informou que havia outras armas em sua casa, localizada na Rua Aruanã. Os policiais foram até o endereço e com autorização da esposa do homem, entraram na residência.

No local indicado, foram encontrados dois revólveres guardados dentro de uma caixa de papelão.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, junto com as armas apreendidas. O caso foi registrado como porte ilegal e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ligue 180 pode ser obrigatório em notícias de violência contra mulher
Polícia
Ligue 180 pode ser obrigatório em notícias de violência contra mulher
A vítima estava caída em uma árvore, na calçada da Rua Vinte e Quatro de Outubro
Polícia
AGORA: Homem é encontrado morto debaixo de árvore em Campo Grande
O suspeito foi preso nesta quinta-feira
Polícia
Homem confessa que vendia atestados falsos pela internet em Campo Grande
Bombeiros na frente do Hospital Regional, onde a vítima foi entregue
Polícia
Homem é esfaqueado durante briga por aluguel de casa em Nova Andradina
Ilustrativa
Polícia
Bandidos tentam furtar cofre após invadir casa no Vilas Boas
Imagem Ilustrativa
Polícia
Com ciúmes, mulher invade casa e bate no ex em Campo Grande
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Homens são encontrados abandonados e em situações precárias em casa do Guanandi
Delegado da Polícia Civil Reginaldo Salomão - Foto: Luiz Vinicius
Polícia
Delegado da Decat explica que recebe muitas denúncias falsas usadas como vingança
Produtos foram apreendidos pela PMR
Polícia
Polícia apreende R$ 82 mil em cigarros e anabolizantes na MS-164, em Ponta Porã
Medicamentos, celulares e cosméticos foram apreendidos
Polícia
Homem é preso escondendo ampolas de tirzepatida na cueca em Bataguassu

Mais Lidas

Homem não pagava pensão há dois anos
Polícia
Homem fica dois anos sem pagar pensão e acaba preso em Campo Grande
Lula
Política
Lula deve vir para a COP15 Pantanal, em Campo Grande
Lula desembarcou na Ásia no último dia 18 e cumpriu agendas na Índia e na Coreia do Sul. Ainda nesta terça-feira, a comitiva presidencial embarca de volta para Brasília.
Brasil
Lula se reuniu com presidente dos Emirados Árabes Unidos
Famílias de MS recebem o Bolsa Família
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa Família a beneficiários do NIS final 9 nesta quinta