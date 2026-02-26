Homem é preso com arma que venderia por R$ 4 mil no Jardim Carioca

Um homem de 35 anos foi preso em flagrante na madrugada desta quinta-feira (26), suspeito de porte ilegal e posse irregular de arma de fogo, no bairro Jardim Carioca, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, as equipes do Batalhão de Choque estavam fazendo rondas pela Rua Raul Seixas quando avistaram o suspeito. Ao notar a aproximação da equipe, ele jogou um objeto no chão. Diante da atitude, foi realizada a abordagem.

Durante a busca, os policiais constataram que o objeto era uma pistola calibre 6,35 mm. Questionado, o homem afirmou que pretendia vender a arma por R$ 4 mil.

Ainda conforme o registro policial, o suspeito informou que havia outras armas em sua casa, localizada na Rua Aruanã. Os policiais foram até o endereço e com autorização da esposa do homem, entraram na residência.

No local indicado, foram encontrados dois revólveres guardados dentro de uma caixa de papelão.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, junto com as armas apreendidas. O caso foi registrado como porte ilegal e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

