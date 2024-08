Homem é preso depois de invadir escola agrícola e xingar GCMs em Campo Grande

Escritor, de 62 anos, foi preso depois de invadir a Escola Agrícola Arnaldo Estevão de Figueiredo, localizada na MS-040, em Campo Grande durante a manhã desta segunda-feira (5). Durante a invasão, ele chegou a tentar a agredir os guardas municipais da GCM (Guarda Civil Metropolitana).

Conforme o divulgado pela assessoria da GCM, o homem teria entrado no local já aparentando estar descontrolado, gritando e xingando as crianças que estavam no local. Além disso, ele desacatou funcionários.

Para conter a situação a equipe da GCM foi acionada e ao chegar no local, o autor saiu correndo para fugir, mas foi alcançado. Por conta disso, ele avançou para cima dos guardas, ainda proferindo xingamentos.

“Seus vagabundos, sem vergonhas, pilantras. Vocês não têm o que fazer não?”, gritava o homem. Mesmo depois de preso, ele continuou desacatando os guardas.

Durante a prisão, foi possível perceber que o homem possuía uma lesão na orelha. Quando questionado sobre, ele disse que havia se envolvido em uma briga durante a sexta-feira (2), em um bar que fica nas proximidades. Na ocasião, ele foi agredido com uma paulada.

Diante da situação, o caso foi registrado na 4° Delegacia de Polícia Civil.

