Homem é preso em Caarapó com carro roubado no RJ e 665 kg de maconha, diz PRF

Ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na apreensão de 665 kg de maconha e na prisão de um homem na manhã desta segunda-feira (23), em Caarapó. Durante o patrulhamento, os policiais avistaram um Fiat/Fastback dirigindo na contramão e tentaram realizar a abordagem. No entanto, o motorista iniciou a fuga, colocando em risco outros motoristas e pedestres.

O veículo entrou no perímetro urbano de Caarapó, onde o condutor perdeu o controle e parou. O homem e uma mulher que estava como passageira foram detidos. Durante a revista, a PRF encontrou, além da maconha, 6,1 kg de haxixe e 1,1 kg de skunk no carro.

A polícia também constatou que as placas do veículo eram falsas e que o automóvel possuía registro de furto/roubo no Rio de Janeiro desde novembro de 2024. O caso foi encaminhado à Polícia Civil de Caarapó para as providências legais.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também