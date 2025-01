Homem é preso em flagrante após estuprar filha internada em hospital

Um homem foi preso em flagrante, na terça-feira (28), suspeito de ter estuprado sua filha, de 13 anos, enquanto ela estava internada em um hospital no município de Rodrigues Alves, no interior do Acre.

Segundo a polícia, o abuso começou no dia 1º de janeiro, quando a menina estava internada na Unidade Mista de Saúde e o homem chegou ao local, embriagado, para acompanhar a filha.

As autoridades detalharam que o homem, se aproveitando da situação de vulnerabilidade de criança, deitou-se ao lado dela no leito do hospital e praticou o abuso sexual contra a própria filha.

Querendo impedir que a criança contasse o que aconteceu, ele disse que bateria nela caso ela revelasse o abuso para mais alguém, e voltou a tentar violentá-la nesta segunda-feira (27), o que levou a menina a enviar mensagens para a prima, relatando a situação.

Os abusos foram denunciados para a Polícia Civil, que em conjunto com a Polícia Militar, capturou o suspeito em sua residência, não oferecendo resistência durante a prisão. Questionado, ele disse que embriagado e não se lembrava dos abusos cometidos.

Ele foi preso em flagrante e passará por audiência de custódia. O caso segue sendo investigado.

