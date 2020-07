Homem é preso em flagrante após tentar matar conhecido com chave de fenda

Marcio Ferreira Dos Santos, 34 anos, foi preso após tentar matar outro homem, 37 anos, com uma chave de fenda, na noite desde domingo (12), no Jardim Sayonara, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia foi acionada para tender um chamado de tentativa de homicídio, chegando ao local encontraram a vítima caída no chão, com um ferimento no tórax, sendo socorrida pelo SAMU.

Junto a vítima estavam uma mulher e um rapaz, os dois eram mãe e irmão do autor. A mãe contou aos policiais que o filho teria uma rixa antiga com a vítima e por esse motivo teria tentado matá-lo. O irmão do autor confirmou as informações.

No local do crime estavam diversos moradores da região, que afirmaram aos agentes que o autor cometia roubos pela região e atacava mulher que transitavam pelo local.

A testemunha também descrever as vestimentas que filho estava usando no momento do crime. Com as informações os policiais iniciaram uma busca pelo autor, que foi encontrado momentos depois.

Marcio estava portando uma chave de fenda em sua cintura, que foi utilizada como arma para cometer o crime, segundo o próprio autor confessou aos policiais.

O autor foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro (Depac Centro).

