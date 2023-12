Homem é preso em flagrante por estupro contra a sobrinha em Caarapó

Na tarde desta segunda-feira (4), a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Polícia de Caarapó, prendeu em flagrante um indivíduo, de 46 anos, por portar ilegalmente arma de fogo de uso restrito.

De acordo com informações policiais, o homem usou o mesmo instrumento para estuprar uma sobrinha, de 18 anos, no final do mês de novembro deste ano.

Na madrugada do dia 21 de novembro, o autor acordou a sobrinha forçando-a a manter relação sexual sob a grave ameaça de matá-la, caso resistisse à ação. A ameaça foi feita com uma arma de fogo modificada para o calibre .22.

Durante as diligências para efetuar a prisão do indivíduo, uma arma de fogo municiada foi encontrada no quarto, além de quatro munições calibre .22.

O autor será indiciado pelas práticas dos crimes de estupro com causa de aumento pelo parentesco, além do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

