Menu
Menu Busca segunda, 30 de março de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Homem é preso em flagrante por perseguição contra ex-esposa em Paranhos

Ele estava bebendo quando foi encontrado pelas equipes da Polícia Civil

30 março 2026 - 17h11Brenda Assis
Delegacia de Polícia Civil de ParanhosDelegacia de Polícia Civil de Paranhos   (Divulgação/PCMS)

Um homem de 57 anos foi preso em flagrante na noite de quinta-feira (26) suspeito de perseguir e ameaçar a ex-esposa, em Paranhos.

De acordo com a Polícia Civil, o caso teve início em janeiro, quando a vítima procurou a delegacia e relatou que o ex-companheiro foi até a casa dela, aparentemente embriagado, e fez ameaças de morte. Diante da situação, ela registrou boletim de ocorrência e solicitou medidas protetivas de urgência, que foram concedidas pela Justiça.

Segundo a polícia, por cerca de três meses foram realizadas diligências para localizar o suspeito, que não possuía residência fixa no município, o que dificultou o cumprimento das intimações judiciais.

No dia 23 de março, a vítima voltou à delegacia e denunciou o descumprimento das medidas protetivas. Ela afirmou que continuava sendo ameaçada, além de relatar xingamentos e danos causados à residência pelo investigado.

Diante do risco, a Justiça determinou o uso de tornozeleira eletrônica pelo suspeito, mas ele ainda não havia sido localizado.

Na noite de quinta-feira, os policiais conseguiram encontrar o homem enquanto ele consumia bebida alcoólica com outras pessoas. Como o crime de perseguição é considerado permanente, ele foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia.

A autoridade policial representou pela prisão preventiva, que teve parecer favorável do Ministério Público e foi decretada pela Justiça.

O homem será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ele deve responder pelos crimes de ameaça e perseguição no contexto de violência doméstica.

Reportar Erro
Arauco - Niver Inocencia Abr26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Depac Dourados
Polícia
Armado com foice, homem ameaça matar primo em aldeia de Dourados
Delegacia de Polícia Civil de Naviraí
Polícia
Mulher é agredida e estrangulada pelo companheiro em Naviraí
Vídeo: Atropelamento interdita Arthur Jorge no horário de pico na Capital
Polícia
Vídeo: Atropelamento interdita Arthur Jorge no horário de pico na Capital
Sangue ficou pela rua | Imagem ilustrativa
Polícia
Briga de irmãos termina com um preso e outro gravemente ferido no Coophatrabalho
VÍDEO: Câmera flagrou batida entre bicicleta e ônibus que deixou adolescentes gravemente feridas
Polícia
VÍDEO: Câmera flagrou batida entre bicicleta e ônibus que deixou adolescentes gravemente feridas
Delegacia de Polícia Civil de Chapadão do Sul
Polícia
Homem é preso após agredir a companheira com chutes em Chapadão do Sul
Santa Casa de Campo Grande
Polícia
Ladrão leva surra de moradores após invadir casa e bater em idoso no Santa Mônica
Mesmo com costelas quebradas, Santa Casa deu alta para bebê atropelada por moto antes da morte
Polícia
Mesmo com costelas quebradas, Santa Casa deu alta para bebê atropelada por moto antes da morte
Suspeito foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Deodápolis
Polícia
Polícia pede que possíveis vítimas de sorveteiro procurem delegacia de Deodápolis
VÍDEO AGORA: Adolescentes são socorridas em estado grave após acidente com ônibus em Campo Grande
Polícia
VÍDEO AGORA: Adolescentes são socorridas em estado grave após acidente com ônibus em Campo Grande

Mais Lidas

Motociclista furou o sinal e colidiu com o ônibus
Polícia
Motociclista fura sinal e colide violentamente contra ônibus na Av. Júlio de Castilho
AGORA: Homem é baleado ao atacar policiais militares no Estrela Dalva
Polícia
AGORA: Homem é baleado ao atacar policiais militares no Estrela Dalva
Gabriel foi atingido por vários tiros
Justiça
Por assassinato no bairro Moreninha, homem é condenado a 19 anos de prisão
Local onde aconteceram os fatos
Polícia
Desaparecido há dias, homem é encontrado morto em residência do Nova Lima