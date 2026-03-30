Homem é preso em flagrante por perseguição contra ex-esposa em Paranhos

Um homem de 57 anos foi preso em flagrante na noite de quinta-feira (26) suspeito de perseguir e ameaçar a ex-esposa, em Paranhos.

De acordo com a Polícia Civil, o caso teve início em janeiro, quando a vítima procurou a delegacia e relatou que o ex-companheiro foi até a casa dela, aparentemente embriagado, e fez ameaças de morte. Diante da situação, ela registrou boletim de ocorrência e solicitou medidas protetivas de urgência, que foram concedidas pela Justiça.

Segundo a polícia, por cerca de três meses foram realizadas diligências para localizar o suspeito, que não possuía residência fixa no município, o que dificultou o cumprimento das intimações judiciais.

No dia 23 de março, a vítima voltou à delegacia e denunciou o descumprimento das medidas protetivas. Ela afirmou que continuava sendo ameaçada, além de relatar xingamentos e danos causados à residência pelo investigado.

Diante do risco, a Justiça determinou o uso de tornozeleira eletrônica pelo suspeito, mas ele ainda não havia sido localizado.

Na noite de quinta-feira, os policiais conseguiram encontrar o homem enquanto ele consumia bebida alcoólica com outras pessoas. Como o crime de perseguição é considerado permanente, ele foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia.

A autoridade policial representou pela prisão preventiva, que teve parecer favorável do Ministério Público e foi decretada pela Justiça.

O homem será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ele deve responder pelos crimes de ameaça e perseguição no contexto de violência doméstica.

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