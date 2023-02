Homem é preso escondendo 'arsenal' de armas e munições em casa na Nhanhá

Diversas armas e munições foram encontradas na casa de um homem, de 46 anos, preso em flagrante no final da noite de quarta-feira (15), no Jardim Nhanhá, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar, por meio da Força Tática, realizava diligências pela região, quando notou uma atitude suspeita do homem e possuindo um volume em sua cintura.

Ao ser abordado, os policias encontraram um revólver de calibre 38 e duas munições. Questionado sobre a origem da arma, o homem explicou que tinha outras armas em casa, levando os militares até a residência.

No local, a equipe encontrou uma pistola de calibre 380 com um carregador e uma pistola israelita de calibre 9 milímetros também com carregador. As armas foram encontradas no guarda-roupa do autor, que escondiam quase 100 munições intactas dos dois calibres: 34 de calibre 380 e 55 de calibre 9 milímetros.

O homem afirmou que mora na mesma casa com as armas, dizendo que elas são de sua propriedade, mas ao ser questionado sobre a origem, ele permaneceu em silêncio. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia.

O caso foi registrado como posse irregular de arma de fogo e porte ilegal de arma de fogo na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

