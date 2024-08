Homem é preso por agredir a mãe em Coronel Sapucaia

Homem, de 43 anos, foi preso por agredir a própria mãe na cidade de Coronel Sapucaia. O caso aconteceu durante a tarde de quarta-feira (27).

Conforme as informações policiais, as equipes foram acionadas após uma denúncia anônima indicar que o rapaz estava descumprido medidas protetivas de urgência. Ao chegar no local, as equipes encontraram o autor bastante agressivo e delirando.

Diante do comportamento agressivo do autor, os policiais precisaram utilizar meios progressivos de força para contê-lo e conduzi-lo até a delegacia para as devidas providências. A vítima contou para as equipes que o filho possui problemas psicológicos graves.

Ela afirmou que já tentou interná-lo compulsoriamente várias vezes, mas sem sucesso. Exausta das agressões que vinha sofrendo, ela decidiu registrar um boletim de ocorrência na delegacia e solicitar medidas protetivas contra o filho.

Ainda em seu relato, a mulher detalhou que mesmo após o deferimento das medidas, seu filho se recusava a deixar a residência.

