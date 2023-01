Homem é preso por assediar taxista no final da corrida em Brasilândia

Um homem, de 40 anos, foi preso em flagrante na noite desta quarta-feira (4), após praticar importunação sexual com uma motorista de táxi, de 30 anos, durante uma corrida em Brasilândia. O autor teria oferecido dinheiro para a mulher ter relações sexuais com ele.

Conforme a ocorrência, o homem teria contratado a motorista para fazer uma corrida de uma cidade vizinha até uma fazenda localizada na cidade de Brasilândia, onde reside o autor.

Chegando no local, o homem tentou convencer a vítima a entrar na casa dele e diante da recusa dela, ela teria oferecido R$ 500,00 para que ela mantivesse relações sexuais com ele, a vítima recusou a proposta novamente, então ele a ameaçou, dizendo que retiraria as chaves do carro para ela não ir embora e ficar com ele.

Em seguida, o agressor partiu para cima da vítima, mas ela conseguiu fugir entrar no carro e dirigir até a cidade, onde procurou a Polícia Civil.

Após a denúncia, a equipe se deslocou até a fazenda, distante cerca de 18 km do perímetro urbano, onde fez a detenção do suspeito.

O homem foi autuado em flagrante por importunação sexual, com pena prevista de 1 a 5 anos de reclusão. Ele tem antecedentes criminais por tráfico de drogas, roubo, violência doméstica e furto qualificado.

