Homem é preso por atirar 13 vezes contra casal em Campo Grande

A Polícia Civil cumpriu nesta quarta-feira (18) a prisão preventiva de um homem investigado por uma dupla tentativa de homicídio ocorrida em Campo Grande no dia 3 de setembro de 2025. As vítimas, um casal, sobreviveram ao ataque e não tiveram ferimentos graves.

A investigação, conduzida pela DHPP (Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa), apontou que o suspeito, conhecido como 'Duxo', abordou o casal enquanto eles trafegavam de carro pelo Aero Rancho, sacou uma pistola calibre 9mm e efetuou 13 disparos. O casal conseguiu se proteger pulando para os bancos traseiros do veículo.

Segundo a Polícia Civil, o crime teria sido motivado pelo fato de o casal passar por uma área controlada por 'Duxo', que acreditou se tratar de rivais. Além da dupla tentativa, ele responde por outros dois homicídios na cidade.

No cumprimento do mandado, a pistola utilizada nos disparos foi apreendida. Com base nos indícios levantados durante a investigação, a Justiça deferiu a prisão preventiva, que foi executada pela Polícia Civil na manhã desta quarta-feira.

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