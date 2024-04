Homem é preso por descumprir medida protetiva no Colúmbia e quebra viatura da GCM

Homem, de 45 anos, foi preso por causar danos a viatura da GCM (Guarda Civil Metropolitana) após ser detido por descumprir medidas protetivas de urgência a favor da sua irmã, de 48 anos, no Jardim Colúmbia, em Campo Grande. O caso aconteceu durante a terça-feira (23).

Conforme o boletim de ocorrência, a guarda foi acionada pela vítima que informou estar temerosa pois o autor estaria rondando sua residência. Quando a equipe chegou ao local indicado, não encontrou o homem.

Porém, durante rondas pela região, os guardas localizaram o homem. Ao ver a viatura, o autor tentou fugir correndo, mas foi alcançado e preso pela guarnição. Ainda assim, ele resistia e foi necessário uso da força com algemas para contê-lo.

No local compareceu a mãe do homem contando que seu filho estava alterado por conta do uso de álcool e drogas. Ela detalhou ainda que o homem possuía uma arma, porém, o armamento não foi localizado.

A irmã do agressor chegou a contar que ele estava usando tornozeleira eletrônica, mas havia tirado e jogado o aparelho no mato.

Depois de ser colocado no compartimento de presos, o autor ficou ainda mais alterado. Durante todo o deslocamento até a DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), ele chutou a viatura, quebrando parte do compartimento. Por estar muito alterado, o homem foi conduzido diretamente para a cela da delegacia.

O caso foi então registrado como dano qualificado.

