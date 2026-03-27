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Homem é preso por espancar a esposa grávida e a manter em cárcere privado em Dourados

A vítima contou que foi atingida por socos no rosto durante a briga

27 março 2026 - 16h41Brenda Assis
Imagem ilustrativa Imagem ilustrativa   (Reprodução/Pixabay)

Um homem de 30 anos foi preso em flagrante na noite de quinta-feira (26) suspeito de agredir e ameaçar a esposa grávida, de 27 anos, no bairro Parque Rincão 1, em Dourados. A vítima está com uma gestação de cinco meses.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada após vizinhos ouvirem gritos de socorro vindos da residência. No local, os policiais encontraram a mulher com sinais de agressão no rosto, como inchaço e vermelhidão.

De acordo com o boletim de ocorrência, o casal havia passado a noite na casa de amigos e, ao retornar para casa, iniciou uma discussão por ciúmes. O homem acusava a vítima de traição e dizia que o filho que ela espera seria de outro homem.

Conforme relato da vítima, o suspeito desferiu socos no rosto dela e fez ameaças de morte. Dois filhos da mulher, de 6 e 4 anos, presenciaram as agressões e pediram ajuda.

Ainda segundo a polícia, ao chegar ao imóvel, a equipe não foi atendida de imediato. Uma das crianças abriu o portão, permitindo a entrada dos militares. A vítima foi encontrada no quarto, onde estava sendo impedida de sair para falar com a equipe.

O suspeito resistiu à prisão, tentou fugir e precisou ser contido. Durante a abordagem, ele teria desacatado os policiais com xingamentos e também feito ameaças contra a equipe.

O homem foi levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o caso foi registrado como ameaça, desacato e violência doméstica.

A vítima informou que já havia sido agredida anteriormente e que possui medida protetiva contra o autor. Apesar disso, ela não acompanhou a equipe até a delegacia para formalizar a representação.

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