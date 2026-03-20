Homem Ã© preso por estuprar adolescente e mÃ£e investigada por facilitar caso na Capital

Homem, de 43 anos, foi preso preventivamente em Campo Grande, suspeito de estuprar uma adolescente de 13 anos, após investigação conduzida pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente.

O caso teve início a partir de denúncia registrada em dezembro de 2025. As investigações indicaram que o investigado manteve um relacionamento com a vítima entre setembro de 2025 e fevereiro de 2026.

Durante as investigações, os policiais identificaram indícios de que a mãe da adolescente teria conhecimento da relação e atuado para facilitá-la. Conforme a polícia, ela autorizava a permanência da filha na casa do suspeito, recebia dinheiro e chegou a cogitar mentir às autoridades para encobrir os fatos.

Diante da gravidade e da continuidade dos abusos, a Justiça autorizou a prisão preventiva. O homem foi localizado e detido no local de trabalho, no bairro Vila Carvalho, onde também teve um celular apreendido para perícia.

O suspeito foi indiciado por estupro de vulnerável e encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

A conduta da mãe segue sob investigação, e a identidade da vítima é mantida em sigilo, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente.

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