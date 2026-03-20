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PolÃ­cia

Homem Ã© preso por estuprar adolescente e mÃ£e investigada por facilitar caso na Capital

Mulher recebia dinheiro e chegou a cogitar mentir para a polÃ­cia

20 marÃ§o 2026 - 09h38Vinicius Costa
Homem foi preso pela DEPCAHomem foi preso pela DEPCA   (DivulgaÃ§Ã£o/PCMS)

Homem, de 43 anos, foi preso preventivamente em Campo Grande, suspeito de estuprar uma adolescente de 13 anos, após investigação conduzida pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente.

O caso teve início a partir de denúncia registrada em dezembro de 2025. As investigações indicaram que o investigado manteve um relacionamento com a vítima entre setembro de 2025 e fevereiro de 2026.

Durante as investigações, os policiais identificaram indícios de que a mãe da adolescente teria conhecimento da relação e atuado para facilitá-la. Conforme a polícia, ela autorizava a permanência da filha na casa do suspeito, recebia dinheiro e chegou a cogitar mentir às autoridades para encobrir os fatos.

Diante da gravidade e da continuidade dos abusos, a Justiça autorizou a prisão preventiva. O homem foi localizado e detido no local de trabalho, no bairro Vila Carvalho, onde também teve um celular apreendido para perícia.

O suspeito foi indiciado por estupro de vulnerável e encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

A conduta da mãe segue sob investigação, e a identidade da vítima é mantida em sigilo, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente.

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