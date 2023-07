Homem é preso por estuprar as filhas desde os 6 anos de idade em Caarapó

Um homem de 43 anos, investigado por abusar sexualmente de ao menos 3 filhas desde os seis anos de idade foi preso na noite de ontem (30) em Caarapó pelas equipes de Polícia Civil do Município.

Uma das vítimas de 14 anos registrou ocorrência na Delegacia de Atendimento à Mulher de Dourados relatando que desde os seis anos de idade o seu pai a abusava sexualmente, quando ainda moravam juntos. Ela ainda informou que sua irmã gêmea, ainda mora em Caarapó com o autor e teria contado que ainda sofre os mesmos estupros praticados pelo pai.

Após compartilhamento de informações entre as unidades da Polícia Civil, a equipe da Seção de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Polícia de Caarapó realizou diligências no intuito de localizar o endereço das demais vítimas e do autor, conseguindo encontrar a filha de 17 anos de idade, atualmente casada, que relatou, em que o autor a obrigava a manter relação sexual com ele diariamente desde os 7 anos de idade e que tratava as filhas como suas próprias esposas.

A menina de 17 anos está grávida e relatou que o último abuso por parte do pai aconteceu há quatro meses e que o abusador pode ser o pai da criança. Ainda conforme a vítima, ela só saiu de casa porque foi obrigada a casar, pois a madrasta tinha ciúmes do pai com as filhas.

Ela ainda contou que a irmã de 14 anos que continua morando com o pai ainda é violentada, e implorava para que morasse com ela, mas o autor nunca permitiu.

Durante todo o dia a Polícia Civil manteve as investigações preliminares, tendo encontrado o endereço do autor em Caarapó. A Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do investigado, tendo sido deferida pelo Juízo da 2ª Vara desta Comarca, e cumprida em seguida pela Polícia Civil.

O autor, que está à disposição da Justiça, poderá responder criminalmente por estupro de vulnerável em continuidade delitiva, com incidência de causa de aumento de pena pela ascendência e pelo resultado gravidez, ainda a ser esclarecido.

