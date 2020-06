Homem é preso por estuprar e engravidar a própria filha

Gabriel Neves com informações do "Portal IG"

Saiba Mais Polícia Menina de 13 anos foi estuprada por sete militares

Um homem foi preso no incio desta semana (21), acusado de estuprar e engravidar a própria filha, a prisão foi realizada pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Iguaçu (RJ).

De acordo com o “Portal IG”, os policiais revelaram que no ano 2000 o autor obrigou a própria filha a ingerir chumbinho para abortar o terceiro filho que ela teria com ele.

Na época, a vítima já tinha dois filhos, 4 e 2 anos, fruto dos abusos sofridos. O primeiro abuso aconteceu quando a garota tinha apenas 14 anos.

Um mandado de prisão foi expedido em 2003 e o autor ficou foragido por 17 anos, retomando o contato com a família em 2018. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão por estupro, com aumento de pena por ser praticado por ascendente.

Saiba Mais Polícia Menina de 13 anos foi estuprada por sete militares

Deixe seu Comentário

Leia Também