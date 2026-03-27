Homem é preso por estuprar filhas e cunhadas desde 1996

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu, nessa quinta-feira (26), em Foz do Iguaçu, um homem investigado por estupro de vulnerável praticado dentro da própria família.

Cinco vítimas no total, sendo três filhas e duas cunhadas, teriam sido abusadas pelo mesmo homem, segundo a polícia.

De acordo com a delegada Renata Oliveira, os relatos apontam que os abusos começaram ainda na década de 1990. Há denúncias desde 1996, e as vítimas teriam cerca de 9 anos de idade quando os crimes tiveram início.

Segundo as investigações, o suspeito usava ameaças constantes para impedir que as vítimas contassem o que estava acontecendo, além de agredi-las fisicamente e intimidá-las para assegurar que elas permanecessem em silêncio.

A polícia ainda informou que o homem possui registros anteriores por agressão contra uma das filhas e também por invasão de domicílio com ameaças a terceiros.

Diante da gravidade dos fatos e da quantidade de vítimas, a PCPR pediu a prisão do investigado, que foi autorizada pela Justiça.

Após diligências, ele foi localizado, preso e encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça.

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