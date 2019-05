Homem é preso por estuprar sobrinha de nove anos

Em Ribas do Rio Pardo, a Polícia Civil, em ação conjunta com o Conselho Tutelar, prendeu, na manhã desta quinta-feira (23), Rubens da Silva Costa, 41 anos, por abusar sexualmente da sobrinha de nove anos de idade. Os abusos aconteciam deste o início do ano.

A denúncia, feita por moradores, chegou à polícia e ao Conselho Tutelar, depois que a menina parou de ir à escola. A criança foi chamada com sua mãe e, ao ser questionada, confirmou o abuso e afirmou que o último teria sido poucas horas antes do depoimento.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Bruno Santacatharina, o homem confessou o crime e afirmou que mantinha relação sexual com a sobrinha desde janeiro, quase todas as noites, e teria tirado a sua virgindade. Ele foi preso e levado para a delegacia.

O delegado não descarta a participação da mãe da criança, já que ela deixava a filha dormir com o tio na mesma cama. A mãe nega e afirma que não desconfiou de nada.

Durante o exame de corpo de delito, foram encontrados vestígios de sêmen na cueca do autor. A criança também passou por exame, mas não teve o resultado divulgado.

Rubens foi indiciado pelo crime de estupro de vulnerável e está preso à disposição da Justiça, podendo pegar mais de 20 anos de prisão, no regime fechado.

