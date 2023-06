Homem é preso por importunação sexual contra adolescente de 17 anos

Homem, de 46 anos, foi preso por importunação sexual durante a manhã de segunda-feira (12), em Ribas do Rio Pardo. A vítima foi uma adolescente de 17 anos.

Conforme as informações policiais, a menina procurou a delegacia após ser assediada no seu local de trabalho. Desta forma, depois de passar as características do autor para as equipes deram início as buscas.

Ele foi localizado e preso, sendo encaminhado para a Delegacia de Ribas do Rio Pardo, para os procedimentos de praxe.

O homem já havia sido detido no final do mês de maio de 2023 pelo mesmo crime, porém, na cidade de Dourados.

