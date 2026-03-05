Menu
Homem Ã© preso por manter relaÃ§Ã£o com menina de 13 anos em Campo Grande

Na delegacia, ele foi ouvido e liberado, devendo responder a eventual processo na JustiÃ§a

05 marÃ§o 2026 - 15h26VinÃ­cius Santos
A prisão foi efetuada pela Força Tática da 11ª CIPM -A prisÃ£o foi efetuada pela ForÃ§a TÃ¡tica da 11Âª CIPM -   (Foto: Vinicius Santos)

A Força Tática da 11ª CIPM prendeu, nesta quinta-feira (5), um homem de 27 anos na região do bairro Morada Verde, em Campo Grande, suspeito de estupro de uma menina de 13 anos. O caso está sendo investigado como estupro de vulnerável.

A ocorrência é um desdobramento de um boletim registrado em fevereiro, que indica que a menina morava com o suspeito e mantinha relações sexuais com ele. O caso já está sendo acompanhado pelo Conselho Tutelar.

Com base nas informações do boletim de fevereiro, a Polícia Militar realizou diligências para prender o suspeito. Na primeira ocorrência, ele não havia sido localizado em sua residência, sendo encontrada apenas a menina.

Segundo apuração, o suspeito teria confessado aos policiais a relação amorosa com a menina durante a abordagem realizada hoje. Ele recebeu voz de prisão,  sendo levado à DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente).

Na delegacia, ele foi ouvido e liberado, devendo responder a eventual processo na Justiça. Devido ao sigilo que envolve o caso, não há informações sobre se a Polícia Civil solicitará prisão preventiva ou aguardará o andamento do processo até uma eventual condenação.

Histórico de vulnerabilidade — A reportagem apurou que a menina já enfrentava situações de violência em casa. Quando morava com a mãe, teria sofrido abusos por parte do padrasto, motivo pelo qual deixou o lar.

Posteriormente, ela chegou a ser acolhida pelo Estado, mas teria fugido da unidade de acolhimento institucional para crianças e adolescentes. Durante esse período, passou a conviver com o suspeito, com quem manteve relações sexuais, e também teve contato com drogas.

(*) Com informações do Nova Lima News.

 

