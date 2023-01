Homem é preso por matar jovem e tentar colocar fogo no corpo em MS

O jovem Julio Avalo, de 18 anos, foi encontrado morto na manhã de domingo (1°), às margens da MS-165, na altura do km-12, na zona rural de Aral Moreira.

De acordo com as informações policiais, as equipes receberam a informação de que um corpo havia sido encontrado às margens da rodovia próximo da entrada para o Assentamento Santa Catarina.

Ao chegarem no local, encontraram a vítima com um ferimento na cabeça e queimaduras pelo corpo. Indicando que o autor tentou queimar o corpo após a consumação do crime de homicídio.

No local, a polícia encontrou um cabo de faca de serra de cor preta, que foi apreendido.

Com o apoio da Polícia Militar, durante diligencias as equipes conseguiram identificar quem seria o autor, sendo um jovem de 29 anos. Ele foi encontrado em casa com a namorada.

Ele foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã, onde algumas testemunhas também foram ouvidas confirmando a autoria do crime.

