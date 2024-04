Homem é preso por perseguir as irmãs em Três Lagoas

Homem, de 37 anos, foi preso nesta terça-feira (2) por descumprir medidas protetivas e perseguir as próprias irmãs em Três Lagoas.

Conforme as informações policiais, o homem foi detido no bairro Jardim Cangalha. Na ocasião, ele estava perseguindo as irmãs de 46 e 48 anos.

Ainda segundo a Polícia Civil, o autor possui diversos registros de ocorrência de violência doméstica em seu desfavor. Todas as ocorrências teriam sido cometidas contra suas irmãs.

