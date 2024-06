Homem é preso por sequestrar e espancar a ex em canavial de Ivinhema

Uma mulher, de 27 anos, foi sequestrada, espancada e levada para um canavial e espancada pelo ex-companheiro durante o final de semana em Ivinhema. Ela conseguiu fugir e pedir ajuda.

Conforme as informações do site Jornal da Nova, o crime aconteceu durante a tarde do último domingo (16), a Polícia Militar estava fazendo rondas pelo Bairro Vitória, quando foram acionados por testemunhas informando que a vítima estava pedindo ajuda.

Os populares contaram ainda que o homem estava armado, fazendo ameaças contra a vítima. Ao chegar próximo do local indicado, os militares viram o autor fugindo em uma moto, o que deu início a uma perseguição, já que ele desobedeceu às ordens de parada.

Após o acompanhamento tático, a equipe policial conseguiu abordá-lo na esquina das ruas Remulo Guarienti com Adelina Rosa dos Santos. Durante a prisão, o homem contou que havia ido até a casa da ex para conversar sobre o relacionamento.

Porém, acabou levando-a para um canavial próximo ao posto de combustível, onde a espancou e a deixou trancada em um carro. Por sorte, a vítima conseguiu fugir e pedir ajuda.

suspeito confessou ter usado uma arma de fogo e relatou que a descartou durante a fuga. A equipe de localizou a arma, uma garrucha calibre 32 com numeração raspada e uma munição deflagrada.

O autor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

