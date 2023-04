Homem é preso por suspeita de estuprar e ameaçar a filha de 14 anos

Homem, de 61 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira (10) após ser acusado de estuprar e ameaçar a própria filha, de 14 anos, em Campo Grande.

De acordo com as informações policiais, o caso passou a ser investigado depois que um boletim de ocorrência foi registrado ela vítima. Com isso, a autoridade policial representou pela prisão temporária do autor.

Com o deferimento, o Núcleo de Inteligência da DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) o localizou e o prendeu.

Agora as investigações continuam para maiores esclarecimentos dos fatos.

Deixe seu Comentário

Leia Também