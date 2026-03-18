Homem é preso por suspeita de violência doméstica em Ribas do Rio Pardo

Homem, de 35 anos, foi preso na manhã desta terça-feira (18) em Ribas do Rio Pardo, suspeito de praticar violência doméstica contra uma mulher. A prisão preventiva foi cumprida pela Polícia Civil durante diligências realizadas na área urbana do município.

De acordo com a polícia, a medida foi solicitada no decorrer das investigações sobre um crime ocorrido no contexto de violência doméstica e familiar, conforme previsto na Lei Maria da Penha.

O mandado judicial foi expedido pela 2ª Vara da Comarca de Ribas do Rio Pardo. O suspeito foi localizado pelos investigadores e detido sem oferecer resistência.

Após a captura, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil da cidade, onde foram realizados os procedimentos legais. O homem permanece à disposição da Justiça.

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