Homem é preso por tentar matar as filhas de sua ex-esposa

Homem, de 37 anos, foi preso por tentar matar as filhas de sua ex-companheira utilizando uma faca, na cidade de Poconé, em Mato Grosso. Ele estava escondido em Nova Alvorada do Sul e foi detido nesta quinta-feira (7). A tentativa de assassinato aconteceu porque ele teria ciúmes da mulher.

Conforme o registro policial, após diligências em conjunto realizadas pela Seção de Investigações Gerais (SIG) da delegacia de Polícia de Nova Andradina e Delegacia de Pocone/MT, foi possível obter a informação de que o autor dos fatos estaria escondido em uma fazenda no distrito de Casa Verde.

A equipe policial então se deslocou até o local, tendo sucesso na captura do homem. Após cumprimento do mandado, foi conduzido para a unidade policial para as providências legais.

