Homem é preso se escondendo da polícia na casa da amante em MS

Um homem, de 29 anos, foi preso nesta sexta-feira (24) enquanto estava escondido na casa da amante em Nova Alvorada do Sul. Ele possuía um mandado de prisão em aberto e estava foragido da justiça.

De acordo com as informações policiais, as equipes ficaram sabendo que o homem estava escondido na casa da amante. Ao irem até o endereço indicado o encontraram vivendo normalmente.

Após um tempo de verificação, as equipes efetuaram a prisão do homem, que agora está a disposição da justiça. O roubo majorado teria sido cometido no ano de 2015 e ele foi condenado a 13 anos de prisão.

