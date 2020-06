Homem é preso traficando 300 quilos de cocaína escondida em carga fertilizante

Um homem, 54 anos, foi preso na noite desta terça-feira (16), transportando mais de 300 quilos de cocaína escondida em caixas em maio a uma carga de fertilizantes. A prisão ocorreu em Anastácio.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um caminhão foi abordado na BR-262, conduzido pelo o autor do tráfico. No momento da abordagem ele disse aos policiais que estaria transportando fertilizantes.

Os agentes federais realizaram uma revista na carga e perceberam algumas caixas de papelão que destoavam do restante da carga ali presente.

Ao abrir as caixas, os policiais encontraram 231,7 quilos de pasta base e 76,1 quilos de cloridrato de cocaína, to o entorpecente foi apreendido.

Diante dos fatos, o suspeito, veículos e entorpecente foram encaminhados para a Polícia Civil, para as devidas providências.

