Homem leva facada ao brigar com entregadores de aplicativos

Um homem, 33 anos, foi para na Santa Casa após levar uma facada ao se envolver em uma briga, com dois entregadores de aplicativo, enquanto bebia com um amigo em uma convivência no bairro Amambaí em Campo Grande, nesta terça-feira (16).

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava bebendo com o amigo, quando dois motoentregadores de aplicativos chegaram no local e começaram a discutir com seu colega.

Em determinado momento, a vítima tentou parar a discussão e foi atingido com um golpe de faca na região do tórax por um dos entregadores, a vítima a seu amigo alegaram à policia não conhecerem os autores.

A vítima da facada foi levada para a Santa Casa de Campo Grande, de acordo com o registro policial, por ser um ferimento superficial a pessoa não corre risco de morte.

