Homem é preso traficando em Sidrolândia

No último domingo (5), durante ação da Operação Hórus no município de Sidrolândia, a equipe da Força Tática da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar, prendeu em flagrante um homem por tráfico de drogas, e apreenderam 10,5 gramas de maconha e 23,1 gramas de cocaína.

Segundo as informações policiais, o condutor do veículo da cor preta, ao perceber a presença policial, empreendeu fuga. O homem que estava em frente à casa onde se encontrava o veículo antes de evadir, também tentou fugir, dispensando durante fuga um saco plástico com 11 trouxinhas de cocaína.

Devido a essa atitude suspeita, as equipes realizaram abordagem a esse indivíduo, sendo encontrados, na pochete que levava consigo, maconha e uma carteira contendo os valores de R$ 2.278,00 em cédulas e R$ 7,55 em moeda. O abordado confessou a comercialização de entorpecentes pela região. Diante do flagrante, os policiais militares realizaram buscas pela residência, porém não foram achados mais ilícitos.

Sendo então dada voz de prisão ao autor do tráfico, e feito seu encaminhamento, juntamente com as drogas apreendidas à Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.



