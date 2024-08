Homem é preso um dia após matar desafeto a facadas em Bodoquena

Laércio Rodrigues Braga, de 50 anos, foi morto a facadas durante a noite de sábado (17), na cidade de Bodoquena. O autor do crime, de 34 anos, foi preso durante o domingo (18), pelas equipes da Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar.

Conforme as informações policiais, o crime aconteceu por volta das 23 horas de sábado, quando Laércio foi esfaqueado ficando em estado grave. Ele chegou a ser socorrido, sendo levado para uma unidade de saúde, mas não resistiu ao ferimento e faleceu.

Depois de cometer o crime, o autor fugiu para o meio do mato. A Polícia Civil foi acionada e iniciou investigação, para identificar e localizar o autor. As equipes realizaram buscas pela cidade e, com o apoio da Polícia Militar, conseguiu localizar e prender o homem, que estava escondido em meio a uma vegetação, em local ermo.

O autor foi conduzido para a delegacia, onde foi formalizado o flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil. A faca utilizada no crime estava com o autor e foi apreendida.

