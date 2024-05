Homem é procurado por matar cadela com tiro na cabeça em Anastácio

Homem, que não teve o nome divulgado, está sendo procurado por matar um a cadela Juma com um tiro na cabeça. O caso aconteceu no Bairro Cristo Rei, em Anastácio, durante o domingo (26).

Conforme as informações do site A Princesinha News, a família do animal acordou durante o domingo e o encontrou sem vida, na varanda de casa, depois de ter sido executada com um tiro na cabeça.

O autor, que ainda não foi identificado, teria sido visto andando pelas ruas do bairro com uma espingarda na mão.

Em outra ocasião, ele chegou a atirar contra um rapaz, que estava conversando com um amigo na frente na casa.

Apesar de ter sido visto, não existem informações a respeito do paradeiro do autor. Ele está sendo procurado.

