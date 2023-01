Casa que pegou fogo na Vila Ieda foi usada para esconder homem sequestrado

A casa incendiada na tarde de quinta-feira (12) na região da Vila Ieda, em Campo Grande, pode ter sido usada como esconderijo de um grupo de criminosos que realizaram um sequestro contra um homem, de 32 anos, que ficou desaparecido por um dia na cidade.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima havia desaparecido ainda na quarta-feira (11), assim como sua motocicleta.

Contudo, na noite de quinta, a esposa do homem conseguiu contato com a Guarda Civil Metropolitana, da Avenida Noroeste, indicando que o GPS do veículo estava sendo marcado nas redondezas.

Iniciada as diligências, os guardas encontraram a motocicleta com um indivíduo. Ao ser abordado, constataram ser a moto da vítima e o suspeito retornou para sua casa com a guarnição na rua Zeferino Vicente de Almeida, mas que sua casa havia sido incendiada.

Quando a equipe retornou para a delegacia com a motocicleta, alguns cartões e o suspeito, e a esposa estava prestes a fazer o boletim de ocorrência, a vítima conseguiu realizar o contato. Ele explicou que estava na rua Brigadeiro Faria Lima e que depois teria sido levado para a casa incendiada.

Ele alegou que ficou na posse da quatro criminosos, sendo que o suspeito detido ficou com a motocicleta e nesse meio tempo, eles usaram seus cartões para fazerem compras e usando a motocicleta para cometer delitos.

O caso foi registrado como roubo majorado pela restrição da vítima na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

