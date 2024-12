Homem é socorrido após ser atingido com tiro na testa por dupla de moto na Capital

Um homem foi internado em estado grave na Santa Casa após ter sido alvo de atiradores em uma motocicleta na noite de sábado (28), na região do Bosque de Avilan em Campo Grande.



Segundo informações da Polícia Civil, a cena foi presenciada pelo proprietário de um bar, que contou à Polícia Militar o momento em que dois homens em uma moto preta se aproximaram e efetuaram vários disparos.



A vítima, conhecida como Rafael, correu para se proteger, mas foi atingido em todo o corpo e quando o proprietário do bar se aproximou, viu que ele tinha dificuldades para respirar.



O homem foi socorrido pela equipe avançada do Corpo de Bombeiros até a Santa Casa em estado gravíssimo com uma perfuração no crânio e uma perfuração no abdômen, um na coxa direita e uma perfuração na canela esquerda. No entanto, não houve atualização do quadro, que foi informado que poderia evoluir ao óbito.



O delegado da Delegacia de Homicídios e a Perícia Técnica foram ao local do crime, onde recolheram 9 estojos deflagrados e também 5 projéteis. O caso foi registrado da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Depac Cepol como homicídio simples na forma tentada.





