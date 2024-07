Homem é socorrido com lesão no olho e fratura no rosto após ser espancado na Capital

Homem, de 46 anos, foi socorrido desacordado após ser espancado e levado para a Santa Casa de Campo Grande, na manhã desta segunda-feira (8).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o hospital, onde a vítima deu entrada na área vermelha da unidade de saúde.

Os médicos detalharam que o homem apresentava uma lesão no olho e fratura no rosto. Como a vítima estava desacordada, não foi possível obter mais detalhes a respeito do caso.

Diante das evidencias, os fatos foram registrados na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como lesão corporal dolosa.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também