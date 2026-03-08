Homem Ã© socorrido em estado grave ao ser esfaqueado em Campo Grande

Um homem de 31 anos foi esfaqueado e deu entrada em estado grave na Santa Casa de Campo Grande na madrugada deste domingo (8).

Segundo boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para verificar um caso de lesão corporal na unidade hospitalar. No local, os policiais foram informados de que a vítima havia sido levada ao hospital por uma equipe do Samu Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

De acordo com o registro, o homem apresentava uma perfuração provocada por arma branca na região acima do peito, do lado esquerdo. Ele chegou à unidade inconsciente e em estado grave.

Ainda conforme a ocorrência, a vítima foi levada ao hospital acompanhada do irmão, que não estava mais no local quando a polícia chegou.

Por conta do seu estado de saúde, o homem precisou ser entubado, ficando internado na área vermelha da Santa Casa.

Como ele estava inconsciente e seu irmão não chegou a ser localizado, as equipes policiais não conseguiram obter informações sobre como o crime aconteceu.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) como lesão corporal dolosa.

