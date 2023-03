Homem Ã© socorrido em estado grave apÃ³s ser esfaqueado na Capital

Um homem, de 43 anos, foi socorrido em estado grave no final da tarde desta terça-feira (28) após ser esfaqueado no pescoço pelo suspeito, de 33 anos, que foi preso em flagrante pela tentativa de homicídio na rua Barão do Rio Branco no cruzamento com a Vasconcelos Fernandes, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar realizava diligências quando notou que a vítima corria com um grande fluxo de sangue pelo pescoço e atrás dele vinha o suspeito com uma faca na mão, que teria sido utilizada no crime.

Ainda conforme o relato, os militares deram voz de abordagem. O suspeito justificou que já teria sido esfaqueado anteriormente pela vítima, alegando que recebeu uma facada em seu pulmão.

A atitude, então, teria sido uma retaliação pela lesão que sofreu no passado, de acordo com a versão do suspeito. A Perícia Científica não foi ao local, pois a cena já havia sido descaracterizada.

A vítima foi encaminhada para a Santa Casa em estado grave. O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também