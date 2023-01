Homem é socorrido em estado grave após ser espancado na Capital

Um homem, de 55 anos, foi socorrido em estado grave no início da noite de terça-feira (3) após ser encontrado desacordado e com sinais de espancamento em uma residência em Campo Grande. Ele está internado na Santa Casa na ala vermelha e corre risco de vida.

Segundo o boletim de ocorrência, familiares é quem encontraram a vítima desmaiada no imóvel e pediram auxílio do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para transportá-lo até o hospital.

No entanto, nenhum familiar permaneceu no espaço da unidade hospitalar, o que prejudicou o trabalho da Polícia Militar, acionada pelo hospital, mas também não conseguiram contato com a vítima, já que estava desacordado.

Mas a polícia verificou que o homem estava com sangramento interno na cabeça e correndo risco de óbito e permanecendo na área vermelha em coma.

Sem mais informações, o caso foi levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro e registrado como lesão corporal dolosa para apuração da Polícia Civil.

