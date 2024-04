Homem é socorrido em estado gravíssimo após ser espancado a pauladas em Rio Brilhante

Homem, de 47 anos, identificado como Elson Aparecido de Souza, foi socorrido em estado gravíssimo depois de ser espancado a pauladas em um assentamento rural em Rio Brilhante.

Conforme o site Rio Brilhante em Tempo Real, o pai da vítima relatou que o pai estava desaparecido desde sexta-feira (22). Dias depois, ele foi largado em frente a casa onde morava, bastante machucado.

Elson acabou sendo socorrido e levado para o pronto-socorro do hospital local, onde a vítima tinha dado entrada com vários ferimentos na cabeça e no corpo.

Por conta dos ferimentos, ele precisou ser intubado e levado em estado grave para Dourados. As circunstâncias e autoria serão investigadas pela polícia.

