Homem é suspeito de colocar fogo na casa da ex em Batayporã

Homem, que não teve o nome divulgado, é suspeito de colocar fogo na casa da ex-companheira durante a manhã desta terça-feira (29), na Rua Eugênio Gamba, na Vila Maria Gonçalve, em Batayporã.

Conforme as informações divulgadas pelo Jornal da Nova, a Polícia Civil foi acionada pelos vizinhos da vítima, que faziam o controle das chamas. No local, os investigadores foram informados que o homem entrou no local e colocou fogo antes de fugir.

Os moradores dos arredores conseguiram conter o incêndio, mas os móveis acabaram sendo destruídos. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Nova Andradina, Defesa Civil e a Polícia Militar estivaram no local.

A Polícia Civil também esteve, bem como o local foi periciado pela Polícia Científica. A motivação está sendo investigada no âmbito da violência doméstica.

