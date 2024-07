Homem é vítima de golpe e perde R$ 5 mil via Pix em Chapadão do Sul

Um homem, de 59 anos, foi vítima de um golpe nesta quinta-feira (4), em Chapadão do Sul, e acabou perdendo R$ 5 mil após ser contatado por uma criminosa que se passou pela atendente de uma empresa online.

Segundo o boletim de ocorrência registrado pelo idoso, uma mulher entrou em contato com ele, afirmando ser a atendente de uma empresa online. Ao idoso, a suposta atendente informou que uma compra precisava ser confirmada.

Como não havia realizado uma compra, o idoso negou a confirmação. A atendente então informou que, para cancelar a compra e confirmar a identidade dele, seria necessário que o homem realizasse um Pix no valor de R$ 5 para um amigo, o que ele fez.

Logo após isso, a atendente solicitou que o homem realizasse outra transferência, esta no valor de R$ 5 mil para uma chave aleatória. Acreditando na atendente, a transferência foi feita.

Algum tempo depois, o homem tentou entrar em contato novamente com a suposta atendente, no entanto, havia sido bloqueado, momento em que percebeu que havia caído em um golpe.

