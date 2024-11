Homem encontrado morto em córrego foi vítima de latrocínio em Nova Andradina

O homem encontrado sem vida no Córrego do Baile, próximo à ponte localizada na rodovia MS 473, em Nova Andradina, identificado como Gerson Martins Dos Santos Sobrinho, e conhecido como ‘Cascvel’, foi vítima de latrocínio.

Conforme as informações divulgadas pelo SIG (Seção de Investigações Gerais) da Delegacia de Nova Andradina, quando foi encontrado o homem estava apenas de cueca, submerso no córrego, e preso entre as vigas da estrutura da ponte da rodovia.

Durante a apuração, os investigadores apuraram que a moto, o celular, a carteira e outros objetos do homem haviam sido roubados. Por conta disso, os policiais começaram a trabalhar possibilidade da prática do crime de latrocínio (roubo com resultado morte).

Já na sexta-feira (29), as equipes cumpriram um mandado de prisão e de internação cautelar expedidos pelo Poder Judiciário, com manifestação favorável do Ministério Público, em relação à suspeitos de envolvimento no evento morte de Gerson. Os suspeitos seria um homem, dois adolescentes, sendo uma menina e um menino.

As autoridades conseguiram apreender com o grupo a moto e os pertences pessoais da vítima. Além disso, encontraram dois simulacros de arma de fogo. Eles detalharam que Cascavel foi atraído para o local, para ter um ‘encontro amoroso’ com a adolescente.

Quando Gerson estava vulnerável, acabou sendo atacado e agredido até a morte. Depois disso, seu corpo foi escondido no córrego entre as vigas da ponte.

A investigação prosseguirá em inquérito policial/procedimento de apuração de ato infracional, para que os suspeitos pelo crime sejam devidamente punidos.

