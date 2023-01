Homem esfaqueado diversas vezes no rosto e no pescoço morre no hospital

O indígena Emiliano Basílio Oliveira, de 34 anos, que foi esfaqueado diversas vezes no rosto e no pescoço durante uma briga em uma festa na manhã deste sábado (31), em Dourados, faleceu horas após dar entrada no hospital.

Conforme o site Dourados News, ele havia sido encaminhado ao Hospital da Vida após receber os primeiros atendimentos do SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência). O estado de saúde dele era considerado gravíssimo.

Um jovem, de 18 anos, suspeito de estar envolvido no atentado, foi capturado pelas lideranças indígenas da Aldeia Jaguapiru.

Ainda conforme o site, a vítima estaria em uma festa durante a madrugada e em determinado momento uma confusão começou. Por volta das 6h da manhã, Emiliano foi ferido com diversos golpes de faca no rosto, pescoço e no braço direito.

Ele faleceu por volta das 9h da manhã deste sábado (31). O caso antes registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do município, como tentativa de homicídio, deve ser alterado após o falecimento da vítima.

