Homem esfaqueia a esposa e ameaça matar a sobrinha durante briga de família

Homem, de 36 anos, foi preso por esfaquear a esposa e ameaçar matar a sobrinha durante uma briga na Rua C, localizada no bairro Esperança, em Chapadão do Sul. Ele chegou a apanhar e ser amarrado por familiares.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ‘apartar’ uma briga generalizada no endereço indicado. Ao chegarem no local, os militares visualizaram o autor ao solo com os braços e pernas amarrados por uma corda, com o rosto no chão. Ele tinha algumas lesões na testa e no tórax.

Os populares então informaram que o homem teria deferido uma facada em sua esposa, durante a confusão e ainda ameaçou a sua sobrinha de morte. A mulher foi encontrada com uma lesão região lombar causada por uma faca de serra.

Quando questionado, o autor disse estar sobre efeito de álcool e drogas, já que teria usado crack no mesmo dia. Diante da situação, ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil. Os militares registraram a ocorrência como lesão corporal dolosa, ameaça, violência domestica e familiar, e feminicídio na forma tentada.

