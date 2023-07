Homem esfaqueia a esposa grávida após usar cocaína e se esconde em armário para fugir

Homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso durante a manhã desta segunda-feira (10) após usar cocaína e esfaquear a esposa grávida em uma chácara do setor Capãozinho III, em Brazlândia, no Distrito Federal. Ele se escondeu dentro de um armário da residência para não ser pego. O crime teria acontecido em novembro do ano passado, mas a prisão aconteceu apenas hoje.

De acordo com as informações divulgadas pelo Metrópoles, o homem havia consumido porções de cocaína e, sob efeito da droga, esfaqueado a companheira que estava grávida. Os golpes atingiram o rosto e as costas da vítima. O ataque ocorreu na frente das três filhas do casal, de 1, 2 e 4 anos de idade.

Para escapar do agressor, após o golpe nas costas, a mulher fingiu-se de morta. O crime ocorreu em 11 de setembro de 2022 e o autor estava foragido desde então. O homem já se envolveu em delitos de porte e posse ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e estelionato.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pela Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia.

Deixe seu Comentário

Leia Também