Homem espanca esposa e joga filha de 2 anos no chão durante briga em Dourados

Homem, de 38 anos, foi preso depois de espancar a esposa, de 43 anos, e jogar a filha de 2 anos no chão, na Comunidade Vitória, em Dourados. O caso aconteceu durante a noite de domingo (26).

Conforme as informações do site Dourados News, o casal estava brigando quando o homem acertou vários socos na cabeça da esposa, causando ferimentos nela.

Na sequência, ele teria pegado a filha do casal, de apenas 2 anos, e jogado a menina no chão, com a intenção de machuca-la.

Durante toda a confusão, o autor ainda ameaçou matar a companheira a facadas. Ouvindo a briga, os vizinhos conseguiram conter o homem até a chegada da Polícia Militar.

O homem foi levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o caso foi registrado como violência doméstica.

