Homem estupra a irmã na frente dos sobrinhos pequenos e é preso em MS

Homem, de 30 anos, foi preso depois de estuprar a própria irmã, de 34 anos, na frente dos sobrinhos, de 6 e 8 anos. O crime foi denunciado a Polícia Civil no final da tarde de terça-feira (21).

Conforme as informações policiais, a vítima sofreu inúmeros abusos de cunho sexual, tendo sido agredida com tapas no rosto e imobilizada para que ato pudesse ser consumado. Após a prática criminosa, o homem saiu da casa e momento depois voltou.

Ele batia na porta tentando entrar, efetuava ligações telefônicas para a vítima, mas esta não atendia. Com dores por todo o corpo, a mulher procurou atendimento médico no Posto de Saúde, sendo acionado o CRAM (Centro de Referência de Atendimento à Mulher) e, posteriormente, a Polícia Civil.

Os crimes aconteceram na frente dos filhos pequenos da vítima, de 6 e 8 anos, que tem transtorno do espectro autista.

Depois de os fatos serem relatos as autoridades policiais, foi feita a representação pela prisão preventiva do autor, em razão da gravidade do crime. O pedido foi deferido pela Justiça e na manhã de ontem (22), as equipes da Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Anastácio, prenderam o homem.

Ele foi levado para a delegacia, onde aguarda os tramites legais.

